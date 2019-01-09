Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото

Талановитий фотограф показує особливу красу пейзажів та природи Італії. Це варто побачити!

Знайомтесь, Макс Лацці (Max Lazzi) – фотограф з італійського міста Луккі, який обожнює мандрувати країною. Він намагається дослідити найкрасивіші та найтаємніші куточки Італії і зафіксувати їх на камеру. У роботах можна побачити казкові пейзажі та атмосферні знімки міст. Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 85 тис. користувачів.

І ще: Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці

Джерело всіх фото: instagram.com/maxlazzi

Читайте також: Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото