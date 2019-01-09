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Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото

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Італія у фотографіях Макса Лацці - фото 1
Італія у фотографіях Макса Лацці / instagram.com/maxlazzi

Талановитий фотограф показує особливу красу пейзажів та природи Італії. Це варто побачити!

Знайомтесь, Макс Лацці (Max Lazzi) – фотограф з італійського міста Луккі, який обожнює мандрувати країною. Він намагається дослідити найкрасивіші та найтаємніші куточки Італії і зафіксувати їх на камеру. У роботах можна побачити казкові пейзажі та атмосферні знімки міст. Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 85 тис. користувачів.

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Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299614

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299615

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299616

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299617

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299618

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299619

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299620

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299621

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299622

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299623

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299624

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299625

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299626

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299627

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299628

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299629

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299630

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299631

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299632

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299633

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299634

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299635

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299636

Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото - фото 299637

Джерело всіх фото: instagram.com/maxlazzi

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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