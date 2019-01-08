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Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці

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Вічне літо у незвичайних фото - фото 1
Вічне літо у незвичайних фото / instagram.com/pancrazi

Талановитий французький фотограф показав, як виглядає безкінечне літо у мінімалістичних кадрах з архітектурою.

Знайомтесь, Андріа Даріус Панкраці (Andria Darius Pancrazi) – фотограф з Корсики, який зараз мешкає у британському Оксфорді. Він зізнається, що його дитинство на острові нагадувало безкінечне літо, тому не дивно, що у своїх роботах Андріа намагається передати цю казкову та теплу атмосферу.

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"Мені подобається, коли мої фото якомога абстрактніші, адже підкреслюють відчуття потойбічності та дивацтва, які ще досі можна знайти у повсякденних речах, якщо придивитись", – пояснює фотограф.

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Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299581

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299582

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299583

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299584

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299585

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299586

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299587

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299588

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299589

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299590

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299591

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299592

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299593

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299594

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299595

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299596

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299597

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299598

Вічне літо: мінімалістичні фото від Андріа Панкраці - фото 299599

Джерело всіх фото: instagram.com/pancrazi

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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