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Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри
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Фотограф подорожує світом та показує найкрасивіші знімки з різних країн, які надихають брати відпустку! Ви ще досі вагаєтесь, чи варто мандрувати?
Знайомтесь, Фелгра Йогатама (Felgra Yogatama) – професійний фотограф, який зараз живе та працює у столиці Індонезії Джакарті.Чоловік фокусують на туристичній та лайфстайл-зйомці, а своїми роботами ділиться на профілі в соцмережі Instagram, де у нього більш як 420 тисяч підписників. І це не дивно, адже захопливі знімки надихають та мотивують людей виходити з зони комфорту. Зацініть!
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Джерело всіх фото: instagram.com/felgra_photography
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