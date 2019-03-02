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Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри

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Яскраві мандри - фото 1
Яскраві мандри / instagram.com/felgra_photography

Фотограф подорожує світом та показує найкрасивіші знімки з різних країн, які надихають брати відпустку! Ви ще досі вагаєтесь, чи варто мандрувати?

Знайомтесь, Фелгра Йогатама (Felgra Yogatama) – професійний фотограф, який зараз живе та працює у столиці Індонезії Джакарті.Чоловік фокусують на туристичній та лайфстайл-зйомці, а своїми роботами ділиться на профілі в соцмережі Instagram, де у нього більш як 420 тисяч підписників. І це не дивно, адже захопливі знімки надихають та мотивують людей виходити з зони комфорту. Зацініть!

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Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311186

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311187

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311188

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311189

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311190

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311191

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311192

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311193

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311194

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311195

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311196

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311197

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311198

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311199

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311200

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311201

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311202

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311203

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311204

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311205

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311206

Захопливі подорожі індонезійського фотографа: яскраві кадри - фото 311207

Джерело всіх фото: instagram.com/felgra_photography

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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