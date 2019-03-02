Індонезія з висоти пташиного польоту: фото, які варто побачити

Талановитий фотограф показує найкрасивіші пейзажі та місця Індонезії, які навряд чи можуть побачити звичайні туристи. Зацініть яскраві фото на дрон, які змушують затримати погляд!

Знайомтесь, Сута Рахаді (Suta Rahady) –професійний фотограф, який працює та мешкає на Балі. Неймовірна природа, яка його оточувала змалечку, викликала непідробні емоції, тому, окрім романтичних та вуличних зйомок, Сута завжди намагається упіймати на камеру найкрасивіші пейзажі. Тому не дивно, що за профілем хлопця в соцмережі Instagram стежать понад 25 тисяч осіб.

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“Будучи у самісінькому серці Балі, я люблю фіксувати моменти, які відбуваються на нашому райському острові в Індонезії", – зізнається Сута. Це варто побачити:



Джерело всіх фото: instagram.com/sutarahady

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