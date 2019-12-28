Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото

Талановитий фотограф з Австрії мандрує світом, показуючи найкрасивіші місця нашої планети та надихаючи пакувати валізи та підкорювати нові країни. Зацініть!

Знайомтесь, Кевін Хуфнагл (Kevin Hufnagl) – веб-дизайнер та фотограф-самоучка, який мешкає та працює у Лінці в Австрії. Весь свій вільний час він приділяє мандрівкам та фокусує увагу на вуличній зйомці та архітектурі. А своїми роботами ділиться в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 9 тисяч осіб. Все ще вагаєтесь, чи варті подорожі грошей та відпустки?

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Джерело всіх фото: instagram.com/lightisol

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