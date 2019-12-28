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Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото

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Австрієць мандрує світом - фото 1
Австрієць мандрує світом / instagram.com/lightisol

Талановитий фотограф з Австрії мандрує світом, показуючи найкрасивіші місця нашої планети та надихаючи пакувати валізи та підкорювати нові країни. Зацініть!

Знайомтесь, Кевін Хуфнагл (Kevin Hufnagl) – веб-дизайнер та фотограф-самоучка, який мешкає та працює у Лінці в Австрії. Весь свій вільний час він приділяє мандрівкам та фокусує увагу на вуличній зйомці та архітектурі. А своїми роботами ділиться в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 9 тисяч осіб. Все ще вагаєтесь, чи варті подорожі грошей та відпустки?

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Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376879

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376880

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Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376883

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376884

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376885

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376886

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376887

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376888

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376889

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376890

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376891

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376892

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376893

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376894

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376895

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376896

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376897

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376898

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376899

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376900

Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото - фото 376901

Джерело всіх фото: instagram.com/lightisol

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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