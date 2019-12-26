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Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн

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Подорож у січні: найкращі варіанти - фото 1
Подорож у січні: найкращі варіанти / practicalwanderlust

Січень – час свят, нових планів, починань і заслуженого відпочинку, який краще провести не на дивані, а на узбережжі, в горах, на круїзному лайнері або ж на екскурсії.

Довгоочікувану зимову відпустку варто витратити з користю, оскільки попереду чекає ще один насичений трудовий рік.

Більше мандрів: Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр

Топ продажів – Єгипет

Безсумнівно, Єгипет є популярним напрямком в січні, попри те, що днем ​​температура повітря +25 градусів, а ввечері опускається до +17. В цьому місяці найпривабливіші ціни на тури і на курортах спостерігається багато туристів. Адже всім хочеться відхопити поїздку в готель хорошого рівня за низькою ціною!

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376165

Вітер в січні дме не постійно, але особливо вітряні дні так само бувають. Для бажаючих відпочивати максимально комфортно, пропонують готелі в закритих бухтах, де вітер відчувається мінімально. Число туристів, охочих відпочити в Єгипті дешево і з комфортом щорічно зростає. І багато мандрівників вже оцінили принади зимового сезону. Вартість поїздки в Єгипет в січні від 400$ за двох.

Пхукет

На початку року погодні умови дозволяють насолоджуватися пляжним відпочинком. Єдине, що варто враховувати, це небувалий за річними мірками потік відпочивальників, що негативно позначається тільки на вартості турів і наявності місць в готелях. У січні мандрівники спрямовуються на Пхукет заради святкування Китайського Нового року, який супроводжується небувалими за красою подіями. Вибір зупиняється саме на Пхукеті, бо більша частина жителів острова китайці.

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376166

Зимова Туреччина

Січнева Туреччина – напрямок для екскурсій, гірськолижного відпочинку і шопінгу. Все частіше над сонячною погодою беруть верх дощі і рвучкі вітри. У січні найтепліше в Анталії і Белеку. Мінімальна кількість опадів у столиці, але температура повітря +3°C. У настільки вологу і холодну пору року хорошою ідеєю є бронювання готелю, в послуги якого входить безкоштовне відвідування хаммама. Після довгих екскурсій на відкритому повітрі непогано буде погрітися у місцевій лазні.

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376167

М'янма

Про М'янму в контексті пляжного відпочинку думають рідко, а даремно. Пляж Нгапалі – це ідилічна смуга білого піску, обрамлена пальмами і не така переповнена туристами, як інші місця Таїланду. До того ж відпочинок на морі можна поєднати з цікавою подорожжю, наприклад, помилуватися стародавнім Баганом і поплавати на човні озером Інле. Погода в січні в М'янмі чудова, дуже тепло і з ранку до вечора сяє сонце.

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376168

Чудовий Маврикій

Незвичайний напрямок, де можна відпочити на морі в січні 2020 року – острів Маврикій в Індійському океані, в Африці. Однак, відпочинок тут зовсім не дешевий. У січні, крім пляжного відпочинку, можна зайнятися серфінгом, кайтінгом, дайвінгом і глибоководної риболовлею. На Маврикії є унікальні бухти, лагуни, вулкани, водоспади і цукрові плантації. Відвідайте національні парки і заповідники, поспостерігайте за екзотичними тваринами і птахами.

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376169

Тенеріфе

Новий рік та січень на Тенеріфе – другий пік сезону, коли відпочиваючих навіть більше, аніж влітку. Але відразу після закінчення новорічних свят острів відчутно порожніє. Готелі готові приймати гостей практично за безкоштовно. Тому на північній частині острова можна відпочити дешевше, ніж влітку в Туреччині.

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376170

Океан поступово остигає, але +20 це цілком терпима температура для купання. Кому холодно, можна купатися в басейні готелю. Але сонце на півдні острова продовжує нагрівати повітря до приємних від +22 до +27. На півночі трохи прохолодніше через хмарність.

Таємнича Камбоджа

Не так давно ця країна була таємницею за сімома печатками, а тепер це доволі популярне місце для зимового пляжного туризму. Острів Сиануквиль підійде тим, хто вже був в Таїланді і В'єтнамі, і знає, чого чекати в туристичному сенсі від країн цього регіону. Камбоджа не так розкручена, як її сусіди, хоча і тут вам гарантовані чисті пляжі, свіжі фрукти, потужна історична екскурсійна екзотика: наприклад, храмовий комплекс Ангкор, а також шоу за участю змій і крокодилів. Віза оформляється по прильоту.

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376171

Ізраїль

Ізраїль теж крутий варіант для відпочинку в січні, хоча пляжним його можна назвати з натяжкою. Погода в середині зими аж ніяк не спекотна. Повітря прогрівається до +18, + 22 градусів. Однак ця країна по-своєму унікальна, а тому однозначно заслуговує на місце в нашому списку місць. Вся справа в природному багатстві землі обітованої, Мертвому морі, температура якого ніколи не опускається нижче 22 градусів. Відпочинок на берегах цієї дивовижної водойми – чудовий шанс поправити здоров'я, винагородивши себе за офісний стрес і напружений робочий графік у 2019 році.

Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн - фото 376172

Ще варіанти: Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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