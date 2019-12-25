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Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати

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Подорожі світом від Каса Шерідана - фото 1
Подорожі світом від Каса Шерідана / instagram.com/cassheridan

Американські фотограф-самоучка подорожує по всьому світі, фіксуючи на камеру найкрасивіші куточки нашої планети. Якщо ви все ще вагаєтесь, чи варто витрачати час і гроші на мандри, то ці фото точно переконають!

Знайомтесь, Кас Шерідан (Cas Sheridan) – талановитий кінематографіст та фотограф з американського міста Боулдер. Хлопець спеціалізується на тревел-зйомці, тому шукає у різних країнах найефектніші пейзажі. А своїми справді крутими роботами ділиться на профілі в соцмережі Instagram, де за його пригодами стежать понад 33 тисячі осіб. Це варто побачити!

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Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376224

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376225

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376226

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376227

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376228

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376229

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376230

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376231

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376232

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376233

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376234

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376235

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376236

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376237

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376238

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376239

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376240

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376241

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376242

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376243

Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати - фото 376244

Джерело всіх фото: instagram.com/cassheridan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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