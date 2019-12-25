Яскраві фото американця показують, чому варто мандрувати

Американські фотограф-самоучка подорожує по всьому світі, фіксуючи на камеру найкрасивіші куточки нашої планети. Якщо ви все ще вагаєтесь, чи варто витрачати час і гроші на мандри, то ці фото точно переконають!

Знайомтесь, Кас Шерідан (Cas Sheridan) – талановитий кінематографіст та фотограф з американського міста Боулдер. Хлопець спеціалізується на тревел-зйомці, тому шукає у різних країнах найефектніші пейзажі. А своїми справді крутими роботами ділиться на профілі в соцмережі Instagram, де за його пригодами стежать понад 33 тисячі осіб. Це варто побачити!

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Джерело всіх фото: instagram.com/cassheridan

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