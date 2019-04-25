Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд

Фотограф показує найкрасивіші пейзажі світу, надихаючи на мандри. Ви все ще вагаєтесь, чи варто подорожувати? Ці фото точно змінять вашу думку!

Знайомтесь, Метью Ханнел (Matthew Hahnel) – професійний австралійський фотограф, який зараз працює та мешкає у Вашингтоні, у США.

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Майже весь свій час хлопець присвячує дослідженню світу, а його камера завжди поряд. Разом з дівчиною Метью мандрує країнами, фіксуючи найзахопливіші пейзажі. Туристична зйомка зробила фотографа шалено популярним в соцмережі Instagram, і сьогодні за ним стежать понад 270 тисяч осіб. Насолоджуйтесь:

Джерело всіх фото: instagram.com/matthewhahnel

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