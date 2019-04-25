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Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд

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Австралієць надихає на мандри - фото 1
Австралієць надихає на мандри / instagram.com/matthewhahnel

Фотограф показує найкрасивіші пейзажі світу, надихаючи на мандри. Ви все ще вагаєтесь, чи варто подорожувати? Ці фото точно змінять вашу думку!

Знайомтесь, Метью Ханнел (Matthew Hahnel) – професійний австралійський фотограф, який зараз працює та мешкає у Вашингтоні, у США.

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Майже весь свій час хлопець присвячує дослідженню світу, а його камера завжди поряд. Разом з дівчиною Метью мандрує країнами, фіксуючи найзахопливіші пейзажі. Туристична зйомка зробила фотографа шалено популярним в соцмережі Instagram, і сьогодні за ним стежать понад 270 тисяч осіб. Насолоджуйтесь:

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323831

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323832

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323833

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323834

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323835

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323836

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323837

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323838

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323839

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323841

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323840

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323844

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323846

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323842

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323843

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323845

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323847

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323848

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323849

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323850

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323851

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323852

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323853

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323854

Захопливі подорожі австралійця, від яких важко відвести погляд - фото 323855

Джерело всіх фото: instagram.com/matthewhahnel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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