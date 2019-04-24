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Рейтинг міст, які стрімко набирають популярність серед туристів
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Укладачі рейтингу розглядали період з 2009 по 2019 роки. Пропонуємо вам ознайомитися з топом найкращих міст, які стали шалено популярними серед туристів.
Рейтинг, складений британськими експертами, представили у Lonelu Planet.
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Список очолив Будапешт – за десять років цікавість до столиці Угорщини зросла на 87%.
Друге місце за південнокорейським Сеулом з 79%. А от на третьому місці – Копенгаген, до якого за десятиріччя зросла увага на 68%. Також у першій п'ятірці розмістилися Тель-Авів і Варшава.
Відповідний рейтинг складений і по країнах. Перша позиція за Філіппінами, де ріст туристичної зацікавленості у відпочинку склав 170,5%. Наступними ідуть Південна Корея, Саудівська Аравія, Казахстан і Нідерланди.
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