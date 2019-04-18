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Авіакомпаніям пропонують зважувати пасажирів перед польотом: для чого?

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Ось чому рекомендують зважувати пасажирів перед вильотом - фото 1
Ось чому рекомендують зважувати пасажирів перед вильотом

Британський стартап Fuel Matrix пропонує авіакомпаніям зважувати перед польотом не тільки багаж, але і самих пасажирів. Для чого це необхідно?

"Вартість авіаперевезення збільшується з кожним предметом, який людина бере на борт літака. Чим важче повітряне судно, тим більше палива для польоту йому потрібно. І авіакомпанії повинні заздалегідь розрахувати, яку вагу вони несуть на борту, щоб розрахувати витрати гасу. І це стосується як вантажу, так і пасажирів", – пояснює ідею генеральний директор Fuel Matrix Рой Фусконе.

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Більшість авіакомпаній, щоб розрахувати навантаження, орієнтуються на вагові коефіцієнти Європейського агентства авіаційної безпеки 2009 року: це 88 кг для чоловіків, 70 кг для жінок, а також 35 кг для дітей. Експерти вважають, що ці оцінки сильно завищені. Натомість, якби авіакомпанія була в курсі, яке навантаження несе насправді, вона могла б обійтися меншою кількістю палива.

Авіакомпаніям пропонують важити людей перед вильотом для економії палива - фото 322265
Авіакомпаніям пропонують важити людей перед вильотом для економії палива

Стартап вже запатентував технологію, яку можна впровадити для зважування мандрівників у будь-якому аеропорту. У компанії запевнили, що всі отримані дані про вагу будуть захищатися з тією ж педантичністю, що біометричні дані при розпізнаванні осіб.

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Джерело: lonelyplanet
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