Авіакомпаніям пропонують зважувати пасажирів перед польотом: для чого?

Британський стартап Fuel Matrix пропонує авіакомпаніям зважувати перед польотом не тільки багаж, але і самих пасажирів. Для чого це необхідно?

"Вартість авіаперевезення збільшується з кожним предметом, який людина бере на борт літака. Чим важче повітряне судно, тим більше палива для польоту йому потрібно. І авіакомпанії повинні заздалегідь розрахувати, яку вагу вони несуть на борту, щоб розрахувати витрати гасу. І це стосується як вантажу, так і пасажирів", – пояснює ідею генеральний директор Fuel Matrix Рой Фусконе.

І ще: Лоукостер Wizz Air вдвічі підвищив ціну на популярну послугу

Більшість авіакомпаній, щоб розрахувати навантаження, орієнтуються на вагові коефіцієнти Європейського агентства авіаційної безпеки 2009 року: це 88 кг для чоловіків, 70 кг для жінок, а також 35 кг для дітей. Експерти вважають, що ці оцінки сильно завищені. Натомість, якби авіакомпанія була в курсі, яке навантаження несе насправді, вона могла б обійтися меншою кількістю палива.

Авіакомпаніям пропонують важити людей перед вильотом для економії палива

Стартап вже запатентував технологію, яку можна впровадити для зважування мандрівників у будь-якому аеропорту. У компанії запевнили, що всі отримані дані про вагу будуть захищатися з тією ж педантичністю, що біометричні дані при розпізнаванні осіб.

Читайте також: Як не платити за багаж в літаку: оригінальний спосіб заощадити