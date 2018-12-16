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Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото

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Ефектні подорожі Гіла Таміна - фото 1
Ефектні подорожі Гіла Таміна / instagram.com/giltamin

Талановитий фотограф показує свої подорожі, надихаючи пакувати валізи та їхати за край світу. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, це Гіл Тамін (Gil Tamin) – талановитий фотограф-самуочка, який мешкає та працює у Торонто. Хлопець фокусує свою увагу на міських пейзажах та лайфстайл-знімках, тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 60 тисяч користувачів!

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Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295362

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295363

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295364

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295365

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295366

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295367

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295368

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295369

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295370

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295371

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295372

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295373

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295374

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295375

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295376

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295377

Захопливі мандрівки в об'єктиві Гіла Таміна: яскраві фото - фото 295378

Джерело всіх фото: instagram.com/giltamin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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