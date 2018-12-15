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На круїзному лайнері вперше встановили американські гірки

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Американські гірки посеред круїзного лайнера - фото 1
Американські гірки посеред круїзного лайнера

Перші у світі американські гірки над водою з'являться на лайнері Mardi Gras британсько-американської судноплавної компанії Carnival Cruise Line. Любителі гострих відчуттів зможуть покататися на них у 2020 році.

BOLT: Ultimate Sea Coaster буде розвивати швидкість майже до 65 км/год. На гірці буде багато поворотів, підйомів і спусків, які однозначно змусять ваше серце битися частіше.

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Особливість нових американських гірок у тому, що пасажири зможуть самі вибирати швидкість руху, тому кожен поворот буде унікальним.

На рейках всього одна вагонетка для двох осіб, що має вигляд водного мотоцикла. Довжина траси становить 244 метри, а висота над водою – 56,5 метра. З вершини гори відкривається приголомшливий вид на океан – якщо ви, звичайно, наважитеся розплющити очі.

Під час поїздки пасажирів будуть фотографувати, щоб вони змогли побачити своє обличчя у найстрашніші моменти та забрати ці веселі світлини з собою.

Стартова точка Mardi Gras вже відома – це буде Порт Канаверал у Флориді. Повний маршрут опублікують на початку 2019 року. Ціна квитка на круїз з американськими гірками тримається в секреті.

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Джерело: Mirror
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