Захопливі мандри світом у фото Брейдіна Тота

Фотограф-самоучка ділиться кадрами зі своїх подорожей, надихаючи пакувати валізи та їхати світ за очі. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Брейлін Тот (Braedin Toth) – канадський режисер, креативний директор та фотограф-самоучка, який мешкає та працює у Ванкувері. Чоловік обожнює фокусувати увагу саме на туристичній зйомці, того його роботи наповнені захопливими пейзажами, пригодами та просто затишними лайфстайл-фотографіями. Тому не дивно, що за профілем Тота в соцмережі Instagram стежать понад 229 тисяч осіб!

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Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

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