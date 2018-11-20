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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Захопливі мандри світом у фото Брейдіна Тота

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Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 1
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

Фотограф-самоучка ділиться кадрами зі своїх подорожей, надихаючи пакувати валізи та їхати світ за очі. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Брейлін Тот (Braedin Toth) – канадський режисер, креативний директор та фотограф-самоучка, який мешкає та працює у Ванкувері. Чоловік обожнює фокусувати увагу саме на туристичній зйомці, того його роботи наповнені захопливими пейзажами, пригодами та просто затишними лайфстайл-фотографіями. Тому не дивно, що за профілем Тота в соцмережі Instagram стежать понад 229 тисяч осіб!

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Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289925
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289924
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289923
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289922
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289921
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289920
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289919
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289918
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289917
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289916
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289915
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289914
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289913
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289912
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot
Фотограф-самоучка надихає на подорожі - фото 289911
Фотограф-самоучка надихає на подорожі / Braedin Tot

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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