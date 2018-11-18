Цей готель в Австралії продають за 100 доларів, і ось чому

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

Маленький готель в Австралії може стати власністю будь-кого, хто заплатить всього 100 доларів, але є один нюанс.

Власники готелю Shirley в австралійському місті Бетунгра здивували користувачів Facebook несподіваним оголошення: кожен охочий, який дасть $100 може стати його новим власником.

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Щоправда, це лише своєрідний внесок за участь у конкурсі на вдачу. річ у тому, що ті, кому належить готель, збираються сформувати пул з 20 тисяч охочих, щоб компенсувати всі витрати на ремонт будівлі, меблі, податки та багато інших дрібниць. Тобто, насправді власники Shirley зароблять 2 млн доларів, а не ті символічні 100. Якщо ж претендентів буде більш як 20 тисяч, то і прибуток збільшуватиметься. Але той, кому випаде шанс перемогти, і справді витратить всього 100 доларів.

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

До слова, Shirley Hotel звели у 1886 році неподалік від містечка Уогга-Уогга у Новому Південному Уельсі. Він має два поверхи із 13 номерами, а також спільними приміщеннями. Колоніальний стиль та затишна домашня атмосфера справді користуються популярністю серед мандрівників та місцевих мешканців. Зацініть!

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

Готель в Австралії продають всього за 100 доларів / facebook.com/hotelshirleybethungra

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