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Захопливі фото світу з висоти, від яких запаморочиться голова

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Незвичайні фото світу - фото 1
Незвичайні фото світу / @i.ride.to.drone

Фотографи з різних країн намагаються показати нам світ із зовсім нового ракурсу. Ці кадри з висоти пташиного польоту викликають не лише захват, а й запаморочення.

Від океанів до гір та міст – ці кадри зроблено у найкрасивіших місцях світу у рамках фотоконкурсу #Aerial2019 від AGORA (безкоштовний додаток для фото). Саме ці світлини стали найкращими за унікальною композицією, освітленням та творчим підходом. Все ще вагаєтесь, чи мандри варті вашого часу? Зацініть!

І ще: Блогерка фотографується на тлі визначних пам'яток, прикидаючись мертвою: оригінальні фото

@hugohealy - East Java, Indonesia - фото 340975
@hugohealy - East Java, Indonesia
@superthijs - Phi Phi Island, Thailand. - фото 340976
@superthijs - Phi Phi Island, Thailand.
@anskar - in Germany - фото 340977
@anskar - in Germany
@jprphotos - East Java, Indonesia - фото 340978
@jprphotos - East Java, Indonesia
@charliieb - фото 340979
@charliieb
@above_and_beyond_visuals - France - фото 340980
@above_and_beyond_visuals - France
@danieldahni - Indonesia - фото 340981
@danieldahni - Indonesia
@i.ride.to.drone - фото 340983
@i.ride.to.drone
@vitor.esteves - Portugal - фото 340985
@vitor.esteves - Portugal
@baliphotographer - Indonesia - фото 340986
@baliphotographer - Indonesia
@hardingmicha - Austria - фото 340987
@hardingmicha - Austria
@leowillgo - Barcelona, Spain - фото 340988
@leowillgo - Barcelona, Spain
@uglefisk - Henningsvær, Norway - фото 340989
@uglefisk - Henningsvær, Norway

Читайте також: Острів Зміїний у Чорному морі: як доїхати у найчистіший куточок України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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