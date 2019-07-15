Захопливі фото світу з висоти, від яких запаморочиться голова

Фотографи з різних країн намагаються показати нам світ із зовсім нового ракурсу. Ці кадри з висоти пташиного польоту викликають не лише захват, а й запаморочення.

Від океанів до гір та міст – ці кадри зроблено у найкрасивіших місцях світу у рамках фотоконкурсу #Aerial2019 від AGORA (безкоштовний додаток для фото). Саме ці світлини стали найкращими за унікальною композицією, освітленням та творчим підходом. Все ще вагаєтесь, чи мандри варті вашого часу? Зацініть!

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@hugohealy - East Java, Indonesia

@superthijs - Phi Phi Island, Thailand.

@anskar - in Germany

@jprphotos - East Java, Indonesia

@charliieb

@above_and_beyond_visuals - France

@danieldahni - Indonesia

@i.ride.to.drone

@vitor.esteves - Portugal

@baliphotographer - Indonesia

@hardingmicha - Austria

@leowillgo - Barcelona, Spain

@uglefisk - Henningsvær, Norway

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