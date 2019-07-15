Блогерка фотографується на тлі визначних пам'яток, прикидаючись мертвою: оригінальні фото

Художниці і блогерці Стефані Лі Роуз настільки набридли однотипні і неприродні селфі, що вона вирішила з ними боротися. І тепер, подорожуючи по світу, дівчина фотографується на тлі популярних пам'яток, прикидаючись мертвою.

Дівчина лягає на землю обличчям вниз, і її анітрохи не бентежать здивовані погляди перехожих. Знімки Стефані публікує на особистій сторінці в Instagram.

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"Ми живемо в культурі, де всі збожеволіли на віртуальній реальності. Нічого не виглядає так, як насправді, особливо на фотографіях. Все підкреслюється аерографом, кольору і світло посилюються, все штучне. Все це постановка. А ми всі просто актори", – коментує публікації блогерка.

Відзначимо, що свої фото Стефані називає "антиселфі". Ними вона хоче нагадати людям, що життя швидкоплинне, а найважливіше – це те, що відбувається прямо зараз, в цю секунду.

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