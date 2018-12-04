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Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри

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Подорожі у фото Ніла Кумара - фото 1
Подорожі у фото Ніла Кумара / Neal Kumar

Талановитий фотограф-самоучка показує особливу красу мандрівок через міську архітектуру. Зацініть!

Знайомтесь, Ніл Кумар (Neal Kumar) – 28-річний дерматолог, який працює та живе у Чикаго. У вільний час він хапає свою камеру Canon SLR та відправляється у подорожі, досліджуючи красу міст. Ніл настільки добре вловлює моменти та архітектуру, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 93 тисячі осіб!

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Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293151

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293152

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293153

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293154

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293155

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293156

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293157

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293158

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293160

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293159

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293161

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293162

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293163

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293164

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293165

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293166

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293167

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293168

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293169

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293170

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293171

Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри - фото 293172

Джерело всіх фото: instagram.com/nealkumar/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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