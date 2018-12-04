Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри
-
- 24
Талановитий фотограф-самоучка показує особливу красу мандрівок через міську архітектуру. Зацініть!
Знайомтесь, Ніл Кумар (Neal Kumar) – 28-річний дерматолог, який працює та живе у Чикаго. У вільний час він хапає свою камеру Canon SLR та відправляється у подорожі, досліджуючи красу міст. Ніл настільки добре вловлює моменти та архітектуру, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 93 тисячі осіб!
І ще: Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії
Джерело всіх фото: instagram.com/nealkumar/
Читайте також: Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
11:21Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
10:50Кмітливі собаки розвеселили мережу: кумедне відео
-
10:15Привітання з Днем ангела Марії: побажання і картинки на іменини
-
09:51Оголена Кім Кардашян розбурхала мережу: фотофакт (18+)
-
09:20Коли День Святого Миколая 2018: дата в Україні і світі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:53Знедолені: трейлер міні-серіалу за романом Гюго
-
08:29Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри
-
07:55Skoda презентувала новий хетчбек Scala в оригінальному камуфляжі
-
07:33У мережі показали занедбані авто на євробляхах
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня
- 03 грудня
-
23:48Медики назвали шкідливі види хліба
-
23:33Науковці з'ясували, чи може секс замінити заняття спортом
-
23:1571-річний Шварценеггер здивував зовнішнім виглядом
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
22:54Запас ходу електричного Kia завищили помилково
-
22:30ТОП-100 найкращих пісень 2018 року: слухати онлайн
-
22:13Науковці розповіли, якою має бути здорова порція смаженої картоплі
-
21:57У Південній Кореї запустили мережу 5G
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018
-
21:31У Львові запрацював онлайн-сервіс замовлення таксі Hopin
-
21:13Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу
-
20:56Електрокари Porsche почали тестувати на віртуальній трасі
-
20:32Моторошні пригоди Сабріни: вийшов трейлер другого сезону серіалу
-
20:12Google назвала найкращі програми, ігри, фільми та книги року
-
11:21Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня
- 03 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
-
14:30Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
-
12:10Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
-
09:30Хто такий Святий Миколай: легенда й історія для дітей
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 02 грудня
-
19:21Що подивитись ввечері: зимові фільми для хорошого настрою
-
17:25Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)
-
14:47Названа головна цілюща властивість какао
-
11:15Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся
-
10:15Плейлист популярних пісень для вдалої неділі
-
09:25Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018
- 01 грудня
-
23:49Х-фактор 9: хто покинув шоу в другому прямому ефірі від 01-12-2018
-
22:22M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії
-
20:20Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!
-
19:00Х-фактор 9 сезон 14 випуск: дивитися онлайн другий прямий ефір
-
14:30Яку погоду очікувати в Україні 2 грудня
-
11:15Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
- 30 листопада
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›