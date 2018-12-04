Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри

Талановитий фотограф-самоучка показує особливу красу мандрівок через міську архітектуру. Зацініть!

Знайомтесь, Ніл Кумар (Neal Kumar) – 28-річний дерматолог, який працює та живе у Чикаго. У вільний час він хапає свою камеру Canon SLR та відправляється у подорожі, досліджуючи красу міст. Ніл настільки добре вловлює моменти та архітектуру, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 93 тисячі осіб!

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Джерело всіх фото: instagram.com/nealkumar/

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