Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії

Невеличке село Лавенхем стало відоме ще у XV столітті завдяки торгівлі вовною.

Продажі йшли так добре, що населення швидко росло, а також стрімко багатшало. Кажуть, що в Лавенхем навіть заїжджав тодішній британський монарх Генріх VII. Він вирішив оштрафувати кілька найбільш заможних сімей за "зайве" багатство.

І ще: Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри

Село росла швидко, охочих у ньому жити було багато, тому часто для зведення будинків люди використовували непросохлу деревину, яка з часом деформувалася і мала великий вплив на зовнішній вигляд будинку.

На жаль, фортуна – жінка мінлива і період процвітання Лавенхема закінчився так само швидко, як і почався. У розташованому неподалік Колчестері оселилися голландські переселенці, які почали виробляти більш легкий, модний і дешевий одяг, ніж у Лавенхемі. Це стало причиною того, що потік грошей у село потихеньку почав слабшати, поки не припинився зовсім. І виявилося, що у жителів Лавенхема банально немає грошей для того, щоб виправити всі свої похилені будинки. Не кажучи вже про те, щоб вибудувати їх знову.

Так вони і жили у похилих будівлях, поки будівлі раптово не стали популярними серед туристів, які приїжджали у село. Щоб підсилити враження, місцеві жителі (зараз їх налічується близько 1700 осіб) почали спеціально декорувати будинки смужками.

Читайте також: Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото