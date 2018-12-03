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Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії

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Криві будинки в Англії - фото 1
Криві будинки в Англії

Невеличке село Лавенхем стало відоме ще у XV столітті завдяки торгівлі вовною.

Продажі йшли так добре, що населення швидко росло, а також стрімко багатшало. Кажуть, що в Лавенхем навіть заїжджав тодішній британський монарх Генріх VII. Він вирішив оштрафувати кілька найбільш заможних сімей за "зайве" багатство.

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Село росла швидко, охочих у ньому жити було багато, тому часто для зведення будинків люди використовували непросохлу деревину, яка з часом деформувалася і мала великий вплив на зовнішній вигляд будинку.

На жаль, фортуна – жінка мінлива і період процвітання Лавенхема закінчився так само швидко, як і почався. У розташованому неподалік Колчестері оселилися голландські переселенці, які почали виробляти більш легкий, модний і дешевий одяг, ніж у Лавенхемі. Це стало причиною того, що потік грошей у село потихеньку почав слабшати, поки не припинився зовсім. І виявилося, що у жителів Лавенхема банально немає грошей для того, щоб виправити всі свої похилені будинки. Не кажучи вже про те, щоб вибудувати їх знову.

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292950

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292951

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292952

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292953

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292954

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292955

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292956

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292957

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292958

Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії - фото 292959

Так вони і жили у похилих будівлях, поки будівлі раптово не стали популярними серед туристів, які приїжджали у село. Щоб підсилити враження, місцеві жителі (зараз їх налічується близько 1700 осіб) почали спеціально декорувати будинки смужками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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