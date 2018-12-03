Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись

Талановита фотограф з Чехії ділиться яскравими світлинами своїх мандрівок з собаками, які не залишають байдужими.

Знайомтесь, Крістіна Квапілова (Kristýna Kvapilová) – 21-річна фотограф-мандрівник, яка у вільний час намагається досліджувати світ з 7-річною австралійською вівчаркою Чарлі. Тому не дивно, що в об'єктиві дівчини пес часто стає головним героєм та підкорювачем вершин.

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До того ж, під час мандрів дівчина ловить на камеру й інших пухнастиків, які зачаровують своєю харизматичністю.

"Все, що мені найбільше подобається – це поєднання подорожей, собак та фотографій. Це стосується не лише зйомки, а й досвіду з пригод: спати у наметі, забруднити наші лапи та просто ходити серед захопливої природи", – ділиться Крістіна.

Джерело всіх фото: instagram.com/kristynakvapilovaphotography

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