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Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись

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Мандрівки з собаками від талановитої фотографа - фото 1
Мандрівки з собаками від талановитої фотографа / Kristýna Kvapilová

Талановита фотограф з Чехії ділиться яскравими світлинами своїх мандрівок з собаками, які не залишають байдужими.

Знайомтесь, Крістіна Квапілова (Kristýna Kvapilová) – 21-річна фотограф-мандрівник, яка у вільний час намагається досліджувати світ з 7-річною австралійською вівчаркою Чарлі. Тому не дивно, що в об'єктиві дівчини пес часто стає головним героєм та підкорювачем вершин.

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До того ж, під час мандрів дівчина ловить на камеру й інших пухнастиків, які зачаровують своєю харизматичністю.

"Все, що мені найбільше подобається це поєднання подорожей, собак та фотографій. Це стосується не лише зйомки, а й досвіду з пригод: спати у наметі, забруднити наші лапи та просто ходити серед захопливої природи", – ділиться Крістіна.

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Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292841

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292842

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292843

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292844

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292845

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292846

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292847

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292848

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292849

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292850

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292851

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292852

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292853

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292854

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292855

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292856

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292857

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292858

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292859

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292860

Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись - фото 292861

Джерело всіх фото: instagram.com/kristynakvapilovaphotography

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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