Захопливе відео з Фінляндії підкорило Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від казкового відео, знятого на дрон у засніженій Фінляндії. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком bobsburger900 поділився незвичайним записом з міста Рованіемі у Фінляндії. Допис за короткий час опинився у топових новинках, зібравши понад 38 тисяч переглядів та більш як 500 коментарів. А все тому, що ролик показує дівчину у затишному котеджі, а тоді картинка починає віддалятись – і перед глядачем відкривається казковий вид засніженого містечка.

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