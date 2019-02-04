Як виглядає літак, перероблений на лімузин

Власники лімузина оцінили його у 5 млн доларів / Carscoops

На відеоролику каналу Barcroft Cars з'явився огляд унікального лімузина. Вся справа у тому, що лімузин цей колись був літаком.

Довжина новоспеченого автомобіля складає 12,8 метрів, ширина – 2,4 метра, а висота цілих 3,5 метра. Повна маса автомобіля-літака становить 5 500 кг, при місткості 9 людей.

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Власники лімузина оцінили його у 5 млн доларів. Для створення лімузина майстрам довелося обрізати літаку крила, повністю прибрати штатні мотори, а також створити спеціальну підвіску. На роботу витратили 12 років. Надалі автори планують серійне виробництво.

Літак розрахований на комерційне використання і оснащений комфортабельним салоном з великою кількістю різнобарвного підсвічування і преміальною акустикою, розташованою як всередині, так і зовні. Відомо, що максимальна швидкість авто складає близько 160 км/год.

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