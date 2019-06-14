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Захоплива подорож Швецією у яскравих фото
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Швеція є високорозвиненою країною, у якій технології постійно розвиваються, однак вона також активно працює над власним сільським господарством, адже має значні ресурси. Саме природа та пейзажі цього Королівства не лише захоплюють, а й роблять його одним із найкомфортнішим для життя.
Знайомтесь, Крістіан Ліндстен (Christian Lindsten) – талановитий фотограф та цифровий художник, який працює та мешкає в окрузі Естергетланд у Швеції. У вільний час хлопець бере свою камеру та досліджує природу рідної країни, намагаючись зафіксувати найкращі пейзажі. І в нього чудово вдається, адже за його творчістю в соцмережі Instagram стежить понад 21 тисячі осіб. Зацініть!
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Джерело всіх фото: instagram.com/lindstenfoto
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