World Travel Awards: названо найпопулярніші туристичні напрямки 2019 року

Розповідаємо про найкращі туристичні напрямки року

На острові Мадейра, Португалія пройшла церемонія вручення премії World Travel Awards (WTA). Дізнайтесь, які місця названі найкращими для подорожей!

Найпопулярнішим місцем відпочинку в цьому році став Лісабон, а в номінації "Найкращий туристичний напрямок Європи" всіх випередила Португалія.

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У номінації "Провідний напрям міського туризму в Європі – 2019" знову переміг Санкт-Петербург. Місто на Неві обійшло Амстердам, Барселону та Париж, які претендували на ці лаври.

Найкращим пляжним напрямком назвали регіон Алгарве в Португалії, найкращим островом – португальську Мадейру, а провідним курортом – Forte Village на італійському острові Сардинія. Головним круїзним напрямком стала Венеція, а найкращою круїзною компанією – Norwegian Cruise Line.

Венеція – найкращий круїзний напрямок:

Кращим авіаційним брендом Європи визнали «Аерофлот». Найкращим аеропортом Європи став Міжнародний аеропорт Цюриха, а найкращою авіакомпанією – Turkish Airlines. Найкращий лоукостер – Norwegian, а найкращий регіональний авіаперевізник – іспанська Vueling Airlines.

Найцікавішою туристичною визначною пам'яткою Європи у 2019 році визнали Ірландський музей еміграції EPIC. У боротьбі за туристичний "Оскар" він обійшов грецький Акрополь, Букінгемський палац і навіть Ейфелеву вежу.

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