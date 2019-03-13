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Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта
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Якщо вам бракує вечірніх посиденьок біля вогнища та споглядання на зорі за межами міста, то варто побачити знімки від цього австралійського фотографа. Насолоджуйтесь!
Знайомтесь, Ділан Найт (Dylan Knight) – педагог, а також фотограф-самоучка, який мешкає і працює в Австралії. Хлопець робить акцент на ландшафтній та астро зйомці.
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"Здебільшого, я фотографую пейзажі та нічне небо, але також обожнюю портрети, дику природу", – відзначає Ділан. Однак його роботи вже захопили увагу понад 15 тисяч користувачів в соцмережі Instagram.
Джерело всіх фото: instagram.com/knightysphotography/
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