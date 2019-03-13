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Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта

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Красиві пейзажі Австралії вночі - фото 1
Красиві пейзажі Австралії вночі / Dylan Knight

Якщо вам бракує вечірніх посиденьок біля вогнища та споглядання на зорі за межами міста, то варто побачити знімки від цього австралійського фотографа. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Ділан Найт (Dylan Knight) – педагог, а також фотограф-самоучка, який мешкає і працює в Австралії. Хлопець робить акцент на ландшафтній та астро зйомці.

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"Здебільшого, я фотографую пейзажі та нічне небо, але також обожнюю портрети, дику природу", – відзначає Ділан. Однак його роботи вже захопили увагу понад 15 тисяч користувачів в соцмережі Instagram.

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314058

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314059

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314060

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314061

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314062

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314063

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314064

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314065

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314066

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314067

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314068

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314069

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314071

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314070

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314072

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314073

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314074

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314075

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314076

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314077

Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта - фото 314078

Джерело всіх фото: instagram.com/knightysphotography/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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