Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта

Якщо вам бракує вечірніх посиденьок біля вогнища та споглядання на зорі за межами міста, то варто побачити знімки від цього австралійського фотографа. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Ділан Найт (Dylan Knight) – педагог, а також фотограф-самоучка, який мешкає і працює в Австралії. Хлопець робить акцент на ландшафтній та астро зйомці.

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"Здебільшого, я фотографую пейзажі та нічне небо, але також обожнюю портрети, дику природу", – відзначає Ділан. Однак його роботи вже захопили увагу понад 15 тисяч користувачів в соцмережі Instagram.

Джерело всіх фото: instagram.com/knightysphotography/

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