Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Названо найдоступнішt для відпочинку місто Європи

  • 55
Вільнюс - фото 1
Вільнюс / kanoa

У рейтингу порівняли середні ціни, які туристу доведеться заплатити за 12 основних складових відпочинку в 48 європейських містах. Серед пунктів є напої, вечеря на двох з вином, номер на дві ночі для двох дорослих в тризірковому готелі, тур по визначних пам'ятках і міський транспорт.

Найдешевшим містечком Східної Європи виявився Вільнюс, який є литовської столицею. Поїздка в Литву на три дні обійдеться приблизно в 170 євро на людину. На ці гроші можна пожити в хорошому готелі, смачно поїсти і користуватися громадським транспортом без особливих обмежень. Звичайно, цього вистачить і на відвідування визначних пам'яток.

І ще: Туристи можуть виграти рік безплатних польотів за однієї умови

Вільнюс - фото 313889
Вільнюс

Якщо трохи збільшити свій бюджет, то можна замість Вільнюса відправитися в столицю Сербії – Белград. Поїздка туди на одну людину буде коштувати 175 євро.

Белград - фото 313888
Белград

На третьому місці, за дешевою і комфортною подорожжю, виявилася столиця Польщі – Варшава. Відпочинок на 2-3 дня в цьому місті обійдеться у 185 євро.

Варшава - фото 313890
Варшава

Пожити три дня в Бухаресті, Порту, Лісабоні чи в Братиславі обійдеться в 195-211 євро. А замикає список Прага. Відпочинок в цьому європейському містечку обійдеться приблизно в 220 євро.

Читайте також: Не для туристів: занедбані місця Португалії, які повертає природа

Джерело: postoffice
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
  • 08 березня, 14:14
  • 466
Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років
  • Вчора, 16:15
  • 252
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1309693
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини