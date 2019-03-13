Названо найдоступнішt для відпочинку місто Європи

У рейтингу порівняли середні ціни, які туристу доведеться заплатити за 12 основних складових відпочинку в 48 європейських містах. Серед пунктів є напої, вечеря на двох з вином, номер на дві ночі для двох дорослих в тризірковому готелі, тур по визначних пам'ятках і міський транспорт.

Найдешевшим містечком Східної Європи виявився Вільнюс, який є литовської столицею. Поїздка в Литву на три дні обійдеться приблизно в 170 євро на людину. На ці гроші можна пожити в хорошому готелі, смачно поїсти і користуватися громадським транспортом без особливих обмежень. Звичайно, цього вистачить і на відвідування визначних пам'яток.

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Вільнюс

Якщо трохи збільшити свій бюджет, то можна замість Вільнюса відправитися в столицю Сербії – Белград. Поїздка туди на одну людину буде коштувати 175 євро.

Белград

На третьому місці, за дешевою і комфортною подорожжю, виявилася столиця Польщі – Варшава. Відпочинок на 2-3 дня в цьому місті обійдеться у 185 євро.

Варшава

Пожити три дня в Бухаресті, Порту, Лісабоні чи в Братиславі обійдеться в 195-211 євро. А замикає список Прага. Відпочинок в цьому європейському містечку обійдеться приблизно в 220 євро.

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