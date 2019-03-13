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Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото

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Аризона, яку варто побачити на власні очі - фото 1
Аризона, яку варто побачити на власні очі / Джерело всіх фото: instagram.com/24ameer

Талановитий фотограф показав свою подорож до Аризони, яка змусила його закохатись у цей американський штат. Готові побачити цю красу?

Знайомтесь, Амір Башир (Ameer Basheer) – професійний арабський фотограф, який зараз мешкає та працює у США. Чоловік веде профіль в соцмережі Instagram та канал на Youtube, де ділиться своїми роботами. Нещодавно Амір показав свою мандрівку Аризоною, від якої важко відвести погляд.

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"Я ради ділитись з вами деякими знімками, які я зробив у красивій Аризоні. Вони повинні обов'язково задуматись про приїзд сюди та відвідати деякі місця з мого списку. Він охоплює чарівний Гранд-Каньйон, Підкову (Колорадо), Каньйон Антилопи, Індіанську резервацію Гавасупа та багато інших", – відзначив він.

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314001

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314002

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314003

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314004

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314005

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314006

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314007

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314008

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314009

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314010

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314011

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314012

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314013

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314014

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314015

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314016

Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото - фото 314017

Джерело всіх фото: instagram.com/24ameer

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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