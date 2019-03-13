Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото

Талановитий фотограф показав свою подорож до Аризони, яка змусила його закохатись у цей американський штат. Готові побачити цю красу?

Знайомтесь, Амір Башир (Ameer Basheer) – професійний арабський фотограф, який зараз мешкає та працює у США. Чоловік веде профіль в соцмережі Instagram та канал на Youtube, де ділиться своїми роботами. Нещодавно Амір показав свою мандрівку Аризоною, від якої важко відвести погляд.

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"Я ради ділитись з вами деякими знімками, які я зробив у красивій Аризоні. Вони повинні обов'язково задуматись про приїзд сюди та відвідати деякі місця з мого списку. Він охоплює чарівний Гранд-Каньйон, Підкову (Колорадо), Каньйон Антилопи, Індіанську резервацію Гавасупа та багато інших", – відзначив він.

Джерело всіх фото: instagram.com/24ameer

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