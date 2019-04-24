Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото

Австралія відома у світі не лише своїм колоритом та високим рівнем економіки, а й фантастичними ландшафтами, адже поєднує тропічні ліси, пустелі та гори. Зацініть, як виглядає цей континент з висоти пташиного польоту!

Знайомтесь, Джеремі Герберт (Jeremy Herbert) – фотограф-самоучка, який мешкає та працює у найбільшому міста Австралії Сіднеї. У вільний час він мандрує материком у пошуках найкрасивіших пейзажів, нових вражень та емоцій. Кожна подорож не обходиться без камери та дрона, які дозволяють показати країну з несподіваного ракурсу, який не відкривається звичайним туристам. Це варто побачити!

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Джерело всіх фото: instagram.com/_jeremyherbert_

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