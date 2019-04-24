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Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото

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Австралія з висоти пташиного польоту - фото 1
Австралія з висоти пташиного польоту / instagram.com/_jeremyherbert_

Австралія відома у світі не лише своїм колоритом та високим рівнем економіки, а й фантастичними ландшафтами, адже поєднує тропічні ліси, пустелі та гори. Зацініть, як виглядає цей континент з висоти пташиного польоту!

Знайомтесь, Джеремі Герберт (Jeremy Herbert) – фотограф-самоучка, який мешкає та працює у найбільшому міста Австралії Сіднеї. У вільний час він мандрує материком у пошуках найкрасивіших пейзажів, нових вражень та емоцій. Кожна подорож не обходиться без камери та дрона, які дозволяють показати країну з несподіваного ракурсу, який не відкривається звичайним туристам. Це варто побачити!

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Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323491

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323492

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323493

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323494

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323495

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323496

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323497

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323498

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323499

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323500

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323501

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323502

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323503

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323504

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323505

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323506

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323507

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323508

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323509

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323510

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323511

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323512

Захоплива Австралія з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 323513

Джерело всіх фото: instagram.com/_jeremyherbert_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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