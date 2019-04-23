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У Карпатах розквітає Долина нарцисів: чарівні фото

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Чарівні нарциси у Карпатах - фото 1
Чарівні нарциси у Карпатах / В-МАНДРИ

Весна квітне у кожному куточку нашої країни! Подивіться на початок цвітіння нарцисів у Карпатах та заплануйте свою весняну подорож.

Станом на 23 квітня в Долині нарцисів починає розцвітати нарцис вузьколистий.

І ще: Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням

Початок масового цвітіння нарциса очікується орієнтовно з 4-5 травня, а вже з 30 квітня на території заповідного масиву починається чергування працівників служби державної охорони та вчених.

Нарциси - фото 323423
Долина нарцисів - фото 323422
Нарцис - фото 323424

А так виглядатиме Долина трохи згодом:

У Карпатах розквітає Долина нарцисів: чарівні фото - фото 323397
У Карпатах розквітає Долина нарцисів: чарівні фото - фото 323398
У Карпатах розквітає Долина нарцисів: чарівні фото - фото 323399

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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