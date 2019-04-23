У Карпатах розквітає Долина нарцисів: чарівні фото

Весна квітне у кожному куточку нашої країни! Подивіться на початок цвітіння нарцисів у Карпатах та заплануйте свою весняну подорож.

Станом на 23 квітня в Долині нарцисів починає розцвітати нарцис вузьколистий.

І ще: Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням

Початок масового цвітіння нарциса очікується орієнтовно з 4-5 травня, а вже з 30 квітня на території заповідного масиву починається чергування працівників служби державної охорони та вчених.

А так виглядатиме Долина трохи згодом:

Читайте також: Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи