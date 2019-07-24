Захмарні цифри: хто з зірок Instagram заробляє найбільше

Instagram для відомих людей - це не просто спосіб бути у тренді та спілкування, а й ще одне джерело заробітку. Хто зі знаменитостей отримує найбільше грошей на дописах - читайте далі.

Компанія Hopper показала оновлений рейтинг користувачів соцмережі Instagram, які мають найдорожчі рекламні дописи. Якщо ви досі вважаєте, що ця мережа не може приносити шалений заробіток, то ці цифри вас вразять.

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Лідером рейтингу стала зірка реаліті-шоу та наймолодша мільйонерка у світі Кайлі Дженнер, а все тому, що один її пост коштує 1 266 000 доларів. До слова, минулоріч у неї були трішки менші ціни - реклама за мільйон.

На другому ж місці популярна співачка Аріана Гранде, яка поки не досягла позначки у мільйон, але за допис вона отримує 996 тисяч доларів.

Замикає трійку лідерів футболіст Кріштіану Роналду - 975 мільйонів за рекламу.

Всього до переліку потрапили 136 акаунтів, а мінімальна вартість за рекламний допис у них становить 1 700 доларів.

Дивіться весь список:

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