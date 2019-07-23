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Парламентські вибори 2019

Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України

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Славко Вакарчук пройшов у парламент - фото 1
Славко Вакарчук пройшов у парламент / Слово і Діло

Новий парламент в Україні буде багатий не лише на нові обличчя, а й на вже добре відомі. Щоправда, прийшли вони не з політики, а – з шоу-бізнесу. Результати виборів 2019 показують, що Верховна Рада поповниться низкою шоуменів. Ось імена майбутніх зіркових нардепів!

ЦВК підрахувала понад 97% протоколів, тож результати виборів вже очевидні. Абсолютну перемогу в 43% й понад 250 місць у майбутньому парламенті отримає "Слуга народу". Ще 45 мандатів буде в "Опозиційної платформи – За життя", 25 нардепів у Раді буде від Європейської Солідарності, ще 24 – від ВО "Батьківщина". "Голос" приведе у парламент 20 представників. У парламент також пройдуть 47 самовисуванців і 10 членів інших партій.

Це цікаво: Офіційні результати виборів у Верховну Раду 2019

Загалом у Верховній Раді IX скликання буде 424 народних депутатів. У складі нового парламенту ми побачимо й низку зірок українського шоу-бізу, хоча не всі зі знаменитих кандидатів потрапили в Раду.

Не отримають депутатський мандат Сергій Притула з "Голосу", Анастасія Приходько з "Батьківщини, Сергій Сівохо та Артем Федецький зі "Слуги народу", Михайло Поплавський з Аграрної партії, Іво Бобул з "Патріота" та Віталій Білоножко з "Сили і честі".

Однак багатьом їхнім колегам таки пощастило. За партійними списками по багатомандатному виборчому округу в Раду пройшли такі зірки:

  • перший номер партії "Голос" – Святослав Вакарчук, співак і лідер гурту "Океан Ельзи";
Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України - фото 343022
  • №5 у списку Європейської Солідарності – Софія Федина, співачка і педагог;
Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України - фото 343023
  • №23 у списку "Слуги народу" – Гео Лерос, арт-куратор і художник;
Гео Лерос з Кличком - фото 343024
Гео Лерос з Кличком
  • №10 у списку "Слуги народу" – Жан Беленюк, спортсмен і греко-римський борець

Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України - фото 343025

Ще кілька селебріті отримають депутатські мандати завдяки перемозі в одномандатних округах:

  • Округ 33: гуморист і шоумен Юрій Корявченков (Юзик)

Десант Кварталу 95 у вищих органах української влади поповнився. У рідному для президента Володимира Зеленського Кривому Розі комік Юзик отримав незаперечну перемогу. Він отримав понад 60%, а його найближчий переслідувач, представник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Віншель набрав трохи менше ніж 8%.

Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України - фото 343030
  • Округ 197: ведучий та гуморист Олександр Скічко – "Слуга народу"

На окрузі в Черкаській області 28-річний телеведучий переміг позафракційного депутата Владислава Голуба, який балотувався самовисуванцем (50,92% – 17,59%).

Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України - фото 343027
  • Округ 219: ведучий та ресторатор Микола Тищенко – "Слуга народу"

Боротьбу за частину Святошинського району столиці виграв 47-річний Микола Тищенко, чию кандидатуру висунула партія Слуга народу. Відомий шоумен залишив без депутатського крісла нардепа Олександра Третьякова (30,8% – 23,8%).

Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України - фото 343031
  • Округ 222: керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук – "Слуга народу"

29-річний засновник студії "Мамахохотала" на своєму окрузі відібрав мандат в Дмитра Андрієвського, який був нардепом попереднього скликання від БПП, а на ці вибори балотувався як самовисуванець (40,3% – 15,4%).

Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України - фото 343037

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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