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Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
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Новий парламент в Україні буде багатий не лише на нові обличчя, а й на вже добре відомі. Щоправда, прийшли вони не з політики, а – з шоу-бізнесу. Результати виборів 2019 показують, що Верховна Рада поповниться низкою шоуменів. Ось імена майбутніх зіркових нардепів!
ЦВК підрахувала понад 97% протоколів, тож результати виборів вже очевидні. Абсолютну перемогу в 43% й понад 250 місць у майбутньому парламенті отримає "Слуга народу". Ще 45 мандатів буде в "Опозиційної платформи – За життя", 25 нардепів у Раді буде від Європейської Солідарності, ще 24 – від ВО "Батьківщина". "Голос" приведе у парламент 20 представників. У парламент також пройдуть 47 самовисуванців і 10 членів інших партій.
Це цікаво: Офіційні результати виборів у Верховну Раду 2019
Загалом у Верховній Раді IX скликання буде 424 народних депутатів. У складі нового парламенту ми побачимо й низку зірок українського шоу-бізу, хоча не всі зі знаменитих кандидатів потрапили в Раду.
Не отримають депутатський мандат Сергій Притула з "Голосу", Анастасія Приходько з "Батьківщини, Сергій Сівохо та Артем Федецький зі "Слуги народу", Михайло Поплавський з Аграрної партії, Іво Бобул з "Патріота" та Віталій Білоножко з "Сили і честі".
Однак багатьом їхнім колегам таки пощастило. За партійними списками по багатомандатному виборчому округу в Раду пройшли такі зірки:
- перший номер партії "Голос" – Святослав Вакарчук, співак і лідер гурту "Океан Ельзи";
- №5 у списку Європейської Солідарності – Софія Федина, співачка і педагог;
- №23 у списку "Слуги народу" – Гео Лерос, арт-куратор і художник;
- №10 у списку "Слуги народу" – Жан Беленюк, спортсмен і греко-римський борець
Ще кілька селебріті отримають депутатські мандати завдяки перемозі в одномандатних округах:
- Округ 33: гуморист і шоумен Юрій Корявченков (Юзик)
Десант Кварталу 95 у вищих органах української влади поповнився. У рідному для президента Володимира Зеленського Кривому Розі комік Юзик отримав незаперечну перемогу. Він отримав понад 60%, а його найближчий переслідувач, представник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Віншель набрав трохи менше ніж 8%.
- Округ 197: ведучий та гуморист Олександр Скічко – "Слуга народу"
На окрузі в Черкаській області 28-річний телеведучий переміг позафракційного депутата Владислава Голуба, який балотувався самовисуванцем (50,92% – 17,59%).
- Округ 219: ведучий та ресторатор Микола Тищенко – "Слуга народу"
Боротьбу за частину Святошинського району столиці виграв 47-річний Микола Тищенко, чию кандидатуру висунула партія Слуга народу. Відомий шоумен залишив без депутатського крісла нардепа Олександра Третьякова (30,8% – 23,8%).
- Округ 222: керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук – "Слуга народу"
29-річний засновник студії "Мамахохотала" на своєму окрузі відібрав мандат в Дмитра Андрієвського, який був нардепом попереднього скликання від БПП, а на ці вибори балотувався як самовисуванець (40,3% – 15,4%).
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