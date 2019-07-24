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55-річна зірка серіалу ДРУЗІ похизувалась стрункою фігурою в купальнику

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Моніка з Друзів - фото 1
Моніка з Друзів

Американська актриса Кортні Кокс, найбільше відома за роллю Моніки в культовому серіалі "Друзі", зачарувала шанувальників своєю ідеальною фігуркою. Зацініть!

55-річна Кортні Кокс виклала в своєму Instagram пікантне і водночас кумедне відео. На ньому зірка серіалу "Друзі" в купальнику випірнає з басейну та надягає халатик і окуляри.

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Звісно, акторка застосувала ефект реверсу, адже насправді події відбувалися в протилежному порядку. Тим не менш, це не завадило фанам розгледіти ідеальну фігуру своєю улюблениці.

Дивіться і ви, у якій чудовій формі зірка "Друзів"!

Днями вічно молода Кортні показала також результати свого "зістарювання" у популярному додатку. "Мабуть, не носитиму таку зачіску", – жартівливо підписала фото актриса.

Дивіться фото: Минуло 25 років, а зірки серіалу ДРУЗІ досі дружать

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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