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Захисник Ман Сіті став на ворота і відбив удар Маліновського: відео сейву
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Манчестер Сіті та Аталанта розписали нічию 1:1 в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. І хоча матч не був багатий на голи, кінцівка поєдинку видалась не менш видовищною, ніж у Шахтаря та Динамо Загреб. Дивіться самі!
Домашня гра з Ман Сіті для Аталанти почалася невдало: уже на 7-й хвилині Рахім Стерлінг відкрив рахунок, а в кінці тайму "городяни" могли зміцнити свою перевагу, але Жезус не реалізував пенальті.
Це цікаво: Відео голів і огляд шаленого матчу Динамо Загреб – Шахтар
А от у другому таймі на Сан-Сіро стало набагато веселіше. Через чотири хвилини після свистка Аталанта зрівняла: Маріо Пашаліч головою розстріляв ворота Клаудіо Браво, який замінив головного кіпера підопічних Пепа Гвардіоли – Едерсона, що зазнав травми.
Наприкінці основного часу Аталанта могла вирвати перемогу: Йосип Іличич вибігав сам на сам, але Браво вийшов за межі штрафного і кинувся в ноги словенцю. Суддя довго не думав і на 81-й хвилині показав червону картку резервному воротарю Ман Сіті.
У заявці Сіті більше не було номінальних воротарів, тому на ворота став Кайл Вокер: він вийшов на заміну замість Ріяда Мареза, а Браво віддав англійцю свою форму. Тут і настала кульмінація: штрафний за фол взявся виконувати Руслан Маліновський, який відомий своїм чітким поставленим ударом.
Українець сильно пробив низом, Вокер спершу відбив м'яч, але потім все-таки зафіксував!
Дивіться відео сейву Вокера після удару Маліновського з 01:55
До кінця матчу Аталанта більше нічого серйозного не створила біля воріт гостей, а Сіті спокійно вистояв удесятьох. Тепер у команди Олександра Зінченка, який досі відновлюється після травми, 10 очок, а Аталанта отримала перше очко в ЛЧ і зберегла шанси на плей-офф завдяки нічиїй в паралельному матчі між Шахтарем і загребським Динамо. У них по 5 очок, тож боротьба в групі С за путівку в плей-офф ЛЧ лише загострилась. Доля команд вирішиться у наступних поєдинках!
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