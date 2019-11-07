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Динамо Загреб – Шахтар: відео голів і огляд шаленого матчу Ліги чемпіонів
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Донецький Шахтар зіграв в гостях у хорватського Динамо Загреб в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів, а також огляд запеклої і при цьому результативної гри 6 листопада 2019-го року!
Донецький Шахтар і Динамо Загреб зустрілися у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Попередні раунди команди закінчили з однаковою кількістю очок – по 4, але хорватський клуб мав кращу різницю забитих-пропущених голів. Після нічиєї у Харкові фаворитом матчу-відповіді букмекери вважали хорватів, але "гірники" виклались на максимум та здійснили неймовірний камбек.
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Попри статус гостей, уже на 13 хвилині поєдинку Шахтар відкрив рахунок. Після розрізної передачі на хід Мораес увірвався в штрафний і прострелив на лінію воротарського майданчика. Алан Патрік відгукнувся на пас та завдав точного удару по воротах! 0:1
Дивитись онлайн відео голу Алана Патріка (Шахтар):
Динамо швидко оговталось від пропущеного голу та відповіло на 25 хвилині. Теофіль-Катрен навісив з правого флангу, а Бруно Петкович переграв двох захисників і головою відправив м'яч у ворота! 1:1
Перший тайм завершився мінімальною нічиєю. У другій половині зустрічі суперники поперемінно перехоплювали ініціативу та обмінювались небезпечними моментами. Однак справді гаряче на полі стало вже після 74-ї хвилини. Спершу Динамо залишилось у меншості: Моро грубо зіграв проти Мораеса, отримав другу жовту картку в матчі та покинув поле.
За 5 хвилин підопічні Каштру втратили чисельну перевагу: Марлос теж отримав другу жовту.
У Шахтаря не клеїлась гра, а суперники одразу цим скористались. Петкович прийняв м'яч на лінії штрафного і відпасував на Луку Іванушеца, який першим дотиком прокинув сферу собі на хід, а другим - влучив у дальній від Пятова кут. 2:1
Дивитись онлайн відео голу Іванушеца (Динамо З):
На останніх хвилинах матчу Шахтар пішов уперед усіма силами, але це тільки погіршило ситуацію. Ольмо на правому фланзі повозив Степаненка і прострелив на дальню штангу. Адемі відправив м'яч у вже порожні ворота. 3:1
Відео голу Адемі (Динамо З):
Здавалося б, у "гірників" уже немає шансів врятувати цей поєдинок. Але це тільки здавалось. На 93 хвилині Мораес після навісу Коваленка виграв верхову боротьбу і відправив м'яч у ворота! 3:2
Дивитися гол Мораеса (Шахтар):
Під час останньої атаки до воріт Динамо прибіг навіть Пятов, і недаремно! Саме на голкіпері Шахтаря сфолили просто у штрафному майданчику, тож арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Тете, точно пробивши в правий від себе кут. 3:3 - фантастична розв'язка поєдинку! Тепер доля команд у єврокубках вирішиться у наступних матчах.
Відео голу Тете з пенальті (Шахтар):
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