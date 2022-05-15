Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra із перемогою на Євробаченні 2022

У ніч на 15 травня відгримів фінал цьогорічного Євробачення, під час якого зі значним відривом у балах переміг український гурт Kalush Orchestra. Музикантів привітав й президент України.

Так, Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в Instagram висловив подяку і артистам з гурту Kalush Orchestra, і усі причетним до перемоги України на Євробаченні 2022. Крім цього, український президент привітав усіх українців з першим місцем у цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі.

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Зеленський подякував також всім країнам, які віддали свої голоси у фіналі за українців і запевнив, що одного разу учасників і гостей Євробачення прийматиме український Маріуполь – вільний, мирний та відбудований.

Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Упевнений, що не за горами наш переможний акорд у битві із ворогом, – написав Володимир Зеленський.

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