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Захисниця Маріуполя з позивним "Пташка" опублікувала перше фото після звільнення з полону
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21 вересня Катерину Поліщук ("Пташка") було звільнено з російського полону. Парамедик-доброволиця Національної гвардії України Катерина Поліщук подякувала українцям та поділилася першим фото після повернення додому.
Так, дівчина, яка прославилася своїми піснями в підземеллі заводу "Азовсталь" навесні, нарешті опублікувала перший допис після звільнення. Катерина Поліщук подякувала в Instagram за підтримку.
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"Пташка" повідомила, що вона вдома, всі захисники Маріуполя будуть повернуті додому, а боротьба проти російських загарбників триватиме.
Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі, – написала Катерина Поліщук.
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