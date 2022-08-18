Компенсація для українців, які постраждали під час війни: в РНБО спростували фейки

Російські окупанти продовжують знищувати українські міста, залишаючи громадян без майна. Тому для постраждалих від агресії рф існують спеціальні виплати. Розвінчуємо популярні міфи про компенсацію для українців під час війни.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО продовжують ділитись з українцями перевіреними новинами та пояснювати, що зараз відбувається у суспільстві. Цього разу фахівці звернули увагу на ключові фейки, про компенсації для українців, які постраждали від російської агресії.

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Фейк: Наш приватний будинок зруйнували і нічого нам не відшкодовують

Правда: Потрібно надіслати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), щоб отримати відшкодування. Для цього достатньо заповнити форму за цим посиланням.



Фейк : Поки дійде черга до мене – пройдуть роки. Не бачу сенсу у цій заяві

Правда: Кожне звернення є важливим, оскільки вона дозволить особисто вам отримати компенсацію за матеріальну чи моральну шкоду. Це ще один спосіб досягти засудження дій агресора та запобігти новим злочинам.

Фейк : Поки прийде компенсація, я вже самостійно зроблю ремонт

Правда: Заявки розглядають дотримуючись черги, а розмір компенсації на основі доказів у форматі фото та відео. Наголосимо, що українці можуть отримати компенсації у розмірі від 5 тисяч до 30 тисяч євро. Подавати заявки можна до 16 січня 2023 року. Детальніше про умови отримання виплати можна дізнатись тут.

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