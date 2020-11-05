Захисні маски не знижують рівень кисню: нове дослідження науковців

Ясна річ, що захисні маски – не найприємніший елемент гардеробу (так, ми тепер це можемо назвати саме так). Але вони не заважають насиченню вашого організму необхідною кількістю кисню. Про це свідчать дані нового дослідження.

Твердження про те, що маски зменшують надходження кисню, викликають "інтоксикацію" вуглекислим газом і послаблюють імунну систему, набули поширення, почасти завдяки соціальним мережам.

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Водночас медична спільнота, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я і Американську асоціацію легень, зробили заяви, що спростовують ці міфи. Але претензії зберігаються.

Тому дослідники з Університету Макмастера у Канаді вирішили перевірити цю ідею: вони дали 25 дорослим (середній вік: 76,5 року) портативні пульсоксиметри для вимірювання рівня кисню у крові під час носіння маски для обличчя, а також до і після.

Дослідники не виявили жодних ознак гіпоксії або пониженого вмісту кисню в крові. Звичайно, "це підтверджує те, що ми вже знали", – сказав доктор Аарон Глатт, фахівець з інфекційних захворювань, який не брав участі у дослідженні. "Немає зменшення кисню через носіння маски".



Носіння маски не знижує рівень насиченості крові киснем / Фото unsplash

Деякі люди можуть почуватися некомфортно у масці, зазначив Глатт, представник Американського товариства інфекційних хвороб. Але це не виправдання, щоб не носити її.

Я дивлюся на маски як на ремені безпеки, – сказав Глатт. – Вони не обов'язково зручні, але вони захищають вас.

Ми також нагадуємо про важливість носіння захисних масок в громадських місцях. Бережіть себе та власне здоров'я!

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