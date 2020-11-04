Наскільки високий ризик заразитися COVID-19 на концерті: відповідь учених

Чи варто боятися ходити на концерти в епоху коронавірусу

Німецькі науковці опублікували результати експерименту з поширення коронавірусу, проведеного в Лейпцигу. Для проєкту Restart-19 дослідники збирали дані з концертів співака Тіма Бендзко, що проходили у серпні цього року.

Протягом 10 годин майже 1,5 тисячі волонтерів просимулювали кілька варіантів соціального дистанціювання з різним набором засобів самозахисту. Глядачам концерту зробили контрольні заміри температури, а також у них взяли аналізи на COVID-19.

До теми: усі актуальні новини, пов'язані з коронавірусом за цим посиланням

У результаті вчені з'ясували, що на масових заходах у приміщенні при хорошій вентиляції, соціальному дистанціювання та дотриманні мінімальної гігієни ризик заразитися коронавірусом дуже низький.



Якщо глядачі дотримуються соціальної дистанції та всіх правил – ризик дуже низький / Фото gettyimages

"Я не бачу причин відмовлятися від концертів", – заявив професор Мікаель Гекла, учасник дослідження.

Нагадаємо, що раніше медики розповіли про нові наслідки коронавірусу. Вчені прийшли до висновку, що зараження вірусом SARS-CoV-2 може викликати неврологічні симптоми, пов'язані з COVID-19. Більше читайте за цим посиланням.

Читайте також: Представники якої професії найчастіше хворіють на коронавірус