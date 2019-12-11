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Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart

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YoYo можна придбати за 5 999 євро - фото 1
YoYo можна придбати за 5 999 євро

Китайський стартап XEV запустив на платформі Kickstarter збір коштів на будівництво електричного мікрокара YoYo. Основні вузли машинки видруковуватимуть на 3D-принтері. А його початкова вартість складе 5999 євро.

Крихітний YoYo довжиною всього 2,5 метра (для порівняння, довжина Smart fortwo – майже 2,7 метра). За європейською класифікацією він потрапляє у категорію транспортних засобів L7, тобто за паперами електромобіль пройде як квадроцикл.

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Конструкція мікрокара гранично проста та складається з 57 окремих елементів. При цьому попри розміри, автори проєкту обіцяють "комфорт і для витонченої балерини, і для регбіста".

Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart - фото 373733
Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart - фото 373730

На 3D-принтері будуть віддруковані всі деталі новинки за винятком шасі, скла, шин і силової установки. Як повідомлялося раніше, на "видрук" бампера піде близько чотирьох годин, даху – п'яти годин, а двері – восьми годин.

YoYo відповідатиме чинним європейським нормам безпеки: отримає захисні бруси спереду, ззаду і в дверях, захист від перекидання, подушку безпеки водія і ABS. Використання надрукованих зовнішніх панелей у майбутньому дозволить запропонувати покупцям бібліотеку нових деталей, завдяки яким можна буде змінити зовнішність автомобіля або відремонтувати пошкоджені елементи.

Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart - фото 373731
Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart - фото 373735

Мікрокар оснастять електромотором з віддачею 7,5 кіловата (пікова – 22 кіловат), а також низьковольтної LiFePO4-батареї на 9,2 кіловат-години. Без підзарядки Yoyo проїде до 150 кілометрів і розженеться до максимальних 150 кілометрів на годину.

Акумулятор можна зарядити від побутової розетки, а також замінити на новий за допомогою запатентованої Battery Swapping System. Цей опціональний сервіс автоматично інформуватиме технічний центр XEV про низький заряд батареї.

Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart - фото 373732
Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart - фото 373734

Ціна електрокара для перших інвесторів складе 5999 євро. Після запуску серійного виробництва, який запланований на серпень 2020 року, вартість виросте до 7995 євро.

Читайте також: У Німеччині представили унікальне авто, надруковане на 3D-принтері

Джерело: Kickstarter
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