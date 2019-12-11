Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart

Китайський стартап XEV запустив на платформі Kickstarter збір коштів на будівництво електричного мікрокара YoYo. Основні вузли машинки видруковуватимуть на 3D-принтері. А його початкова вартість складе 5999 євро.

Крихітний YoYo довжиною всього 2,5 метра (для порівняння, довжина Smart fortwo – майже 2,7 метра). За європейською класифікацією він потрапляє у категорію транспортних засобів L7, тобто за паперами електромобіль пройде як квадроцикл.

І ще: Водіям нагадали, як сплатити штраф онлайн (відео)

Конструкція мікрокара гранично проста та складається з 57 окремих елементів. При цьому попри розміри, автори проєкту обіцяють "комфорт і для витонченої балерини, і для регбіста".

На 3D-принтері будуть віддруковані всі деталі новинки за винятком шасі, скла, шин і силової установки. Як повідомлялося раніше, на "видрук" бампера піде близько чотирьох годин, даху – п'яти годин, а двері – восьми годин.

YoYo відповідатиме чинним європейським нормам безпеки: отримає захисні бруси спереду, ззаду і в дверях, захист від перекидання, подушку безпеки водія і ABS. Використання надрукованих зовнішніх панелей у майбутньому дозволить запропонувати покупцям бібліотеку нових деталей, завдяки яким можна буде змінити зовнішність автомобіля або відремонтувати пошкоджені елементи.

Мікрокар оснастять електромотором з віддачею 7,5 кіловата (пікова – 22 кіловат), а також низьковольтної LiFePO4-батареї на 9,2 кіловат-години. Без підзарядки Yoyo проїде до 150 кілометрів і розженеться до максимальних 150 кілометрів на годину.

Акумулятор можна зарядити від побутової розетки, а також замінити на новий за допомогою запатентованої Battery Swapping System. Цей опціональний сервіс автоматично інформуватиме технічний центр XEV про низький заряд батареї.

Ціна електрокара для перших інвесторів складе 5999 євро. Після запуску серійного виробництва, який запланований на серпень 2020 року, вартість виросте до 7995 євро.

Читайте також: У Німеччині представили унікальне авто, надруковане на 3D-принтері