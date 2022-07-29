Західна зброя в дії: бійці знищили ворожий безпілотник зі "Стінгера" – відео

Українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів, а цього разу перетворили у брухт ворожий безпілотник "Орлан-10" І допоміг їм у цьому американський комплекс "Стінгер".

Кожного дня українські захисники роблять все, щоб у нашій країні не залишилось жодного російського військового. І в цьому їм допомагають закордонні партнери та волонтери. Нещодавно бійці 93 ОМБр показали в дії американський комплекс "Стінгер", з якого підірвали російський безпілотник. Відео з успішної місії на Харківщині з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Сьогодні в Ізюмському районі військові 93 бригади Холодний Яр збили ворожий "Орлан-10". Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американського переносного комплексу "Стінгер". Знищуємо ворога на землі та у повітрі! Очищуємо від окупантів українську землю, – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 29 липня армія рф втратила 40 500 одиниць особового складу, 1749 танків та 731 безпілотник. Повний перелік втрат російських військових з 24 лютого має такий вигляд:

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