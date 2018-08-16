Захід сонця і пляж: нові фото Кендалл Дженнер

Відома модель Кендалл Дженнер поділилась з фанатами сонячними фото у купальнику.

22-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 94 млн користувачів. Нещодавно красуня поділилась чарівними знімками з побережжя на заході сонця. Лише Кендалл у зеленому купальнику на ідеальному фоні хизується своїми формами. За короткий час допис зібрав понад 4 млн вподобань та ще більш як 23 тисячі коментарів.

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Гортайте галарею:

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 14 Авг 2018 в 9:02 PDT

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