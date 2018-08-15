Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Знімок набрав 60 тисяч лайків за день / Twitter

Кім Кардашян поділилася новим відвертим знімком. Але її затролили у мережі.

Модель продемонструвала на знімку свої сідниці.

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На ньому модель лежить на ліжку топлес і в бікіні. Фото Кардашьян опублікувала на своїй сторінці в Twitter. Але знімок викликав непередбачену реакцію. Модель зробили об'єктом насмішок і приколів. Кардашьян навіть запустили в космос, як ракету.

Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Знімок набрав 60 тисяч лайків за день. Фото Кардашян не вперше стають причиною створення мемів. Напередодні знімок "мертвої" Кім Кардашян перетворили на мем.

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