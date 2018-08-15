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Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

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Знімок набрав 60 тисяч лайків за день - фото 1
Знімок набрав 60 тисяч лайків за день / Twitter

Кім Кардашян поділилася новим відвертим знімком. Але її затролили у мережі.

Модель продемонструвала на знімку свої сідниці.

І ще: Кім Кардашян забула про білизну та обурила фанатів

На ньому модель лежить на ліжку топлес і в бікіні. Фото Кардашьян опублікувала на своїй сторінці в Twitter. Але знімок викликав непередбачену реакцію. Модель зробили об'єктом насмішок і приколів. Кардашьян навіть запустили в космос, як ракету.

Нове голе фото Кардашян знову стало мемом - фото 270216
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом - фото 270215
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом - фото 270214
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом - фото 270213
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом - фото 270212
Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Знімок набрав 60 тисяч лайків за день. Фото Кардашян не вперше стають причиною створення мемів. Напередодні знімок "мертвої" Кім Кардашян перетворили на мем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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