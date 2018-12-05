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Захар Беркут: перший тизер українського історичного екшну
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У мережі з'явилось перше промо до майбутнього українського екшну "Захар Беркут" за мотивами повісті Івана Франка. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Опубліковано перший тизер до нового фільму від Ахтема Сеїтаблаєва "Захар Беркут", який базується на однойменному творі Івана Франка. Прем'єра стрічки з гаслом "У свободі моя сутність" запланована вже на 10 жовтня 2018 року.
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Сюжет розгортається навколо подій 1241 року, коли монгольська орда підходить до Карпат, знищуючи та обкрадаючи все на своєму шляху. Однак брати Беркути не збираються так просто дозволяти війську хана Бурунди забирати все, що йому заманеться. Тому вночі вони пробирають до табору монголів та звільняють полонених. Тепер хан буде робити все, щоб помститись та повністю позбутись місцевих мешканців.
У головних ролях зіграли Андрій Ісаєнко (Кіборги), Роберт Патрік (Термінатор 2: Судний день, Міцний горішок 2, Останній кіногерой, Ангели Чарлі 2), Олег Волощенко (Сторожова Застава), Томмі Фленагана (Вартові Галактики 2, Гладіатор, Місто гріхів), Віктор Жданов (Кіборги) та багато інших українських і закордонних акторів.
Захар Беркут: дивитись тизер онлайн:
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