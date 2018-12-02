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Що подивитись ввечері: зимові фільми для хорошого настрою
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Шукаєте кіно, щоб подивитись вдома на вихідних? Радіо МАКСИМУМ підготувало добірку фільмів у різних жанрах для затишного зимового вечора.
Фільми вихідного дня не обов'язково дивитись у кінотеатрах, адже вдома за горням чаю та смаколиками можна влаштувати справжній атмосферний кіноперегляд. Збирайте друзів та обирайте комедію, детектив, мелодраму чи ностальгійний фільм для ідеальних вихідних!
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Дуже погані матусі 2
Оригінальна назва мовою фільму: Bad Moms Christmas
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Джон Лукас, Скотт Мур
У головних ролях: Міла Куніс, Крістен Белл, Кетрін Ган
Тривалість: 94 хв.
Рік: 2017
Стрічка продовжує пригоди трьох матусь - Емі Карли та Кікі. Наближаються різдвяні свята, тож жінки активно готують до них, і все йде за планом, аж поки до них не вирішують навідатись їхні ж мами. Запал дещо зникає, адже кожна жінка має свій характер, і не збирається поступатись власними планами на Різдво. Чи вийде з цього щось хороше?
Дуже погані матусі 2, дивитись трейлер онлайн:
Замерзла з Маямі
Оригінальна назва мовою фільму: New in Town
Жанр: комедія, мелодрама
Країна: США
Режисер: Йонас Елмер
У головних ролях: Рене Зеллвегер, Гаррі Коннік, Шаван Феллон, Дж.К. Сіммонс
Тривалість: 96 хв.
Рік: 2009
Знайомтесь, Люсі Хілл - жінка, яка обожнює дорогі сукні, машини та все, що вказує на статус. До того ж, вона намагається впевнено йти вгору у кар'єрі. Але якось їй доводиться поїхати у відрядження до холодної Міннесоти. Після спекотного життя у Маямі, це місце зустрічає її морозно не лише кліматом, а й людьми, які не надто охоче ставляться до нахабних приїжджих.
Замерзла з Маямі, дивитись трейлер онлайн:
Вічне сяйво чистого розуму
Оригінальна назва мовою фільму: Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Жанр: фантастика, драма
Країна: США
Режисер: Мішель Гондрі
У головних ролях: Джим Керрі, Кейт Вінслет, Кірстен Данст, Марк Руффало, Елайджа Вуд
Тривалість: 108 хв.
Рік: 2004
У кожного в житті трапляться чимало не лише хороших подій, а й не надто. І дехто б залюбки хотів стерти те, що не подобається, але це неможливо. Щоправда, головні герої фільму Джоель та Крементина все ж отримають таку можливість.
Зустріч цієї пари була справді фантастичною, а почуття запалали так різко та бурхливо, що важко було й подумати, що з часом все зійде нанівець. Тому Клементина вирішує стерти всі спогади після розриву, а Джоель піддається такому ж бажанню. Щоправда, підсвідомість проти таких рухів, і все йде не за планом.
Вічне сяйво чистого розуму, дивитись трейлер онлайн:
5 років майже одружені
Оригінальна назва мовою фільму: The Five-Year Engagement
Жанр: романтична комедія
Країна: США
Режисер: Ніколас Столлер
У головних ролях: Джейсон Сігел, Емілі Блант, Кріс Пратт, Елісон Брі
Тривалість: 124 хв.
Рік: 2012
Молода пара Віолетта та Том планують одружитись, аж раптом дівчині приходить чудова пропозиція роботи на два роки в іншому штаті. Потенційне подружжя одразу вирішує погодитись на такий шанс. Щоправда, поки Віолетта йде вгору кар'єрою, а то Том після посади крутого кухаря стає працівником звичайної забігайлівки. Минає час, а весілля все відкладається далі і далі...
5 років майже одружені, дивитись трейлер онлайн:
Скотт Пілігрим проти світу
Оригінальна назва мовою фільму: Scott Pilgrim vs. the World
Жанр: екшн, фентезі, комедія
Країна: США, Великобританія, Канада, Японія
Режисер: Едгар Райт
У головних ролях: Майкл Сера, Мері Елізабет Вінстед, Кріс Еванс
Тривалість: 124 хв.
Рік: 2010
Юний рок-музикант Скотту Пілігрим нарешті відшукав дівчину мрії. Щоправда, поки всі складається так ідеально, що зіпсувати стосунки можуть лише 7 злих колишніх! Саме з ними Скотту доведеться поборотись за право бути поряд зі своєю коханою.
Скотт Пілігрим проти світу, дивитись трейлер онлайн:
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