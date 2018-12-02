Що подивитись ввечері: зимові фільми для хорошого настрою

Шукаєте кіно, щоб подивитись вдома на вихідних? Радіо МАКСИМУМ підготувало добірку фільмів у різних жанрах для затишного зимового вечора.

Фільми вихідного дня не обов'язково дивитись у кінотеатрах, адже вдома за горням чаю та смаколиками можна влаштувати справжній атмосферний кіноперегляд. Збирайте друзів та обирайте комедію, детектив, мелодраму чи ностальгійний фільм для ідеальних вихідних!

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Дуже погані матусі 2

Оригінальна назва мовою фільму: Bad Moms Christmas

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джон Лукас, Скотт Мур

У головних ролях: Міла Куніс, Крістен Белл, Кетрін Ган

Тривалість: 94 хв.

Рік: 2017

Стрічка продовжує пригоди трьох матусь - Емі Карли та Кікі. Наближаються різдвяні свята, тож жінки активно готують до них, і все йде за планом, аж поки до них не вирішують навідатись їхні ж мами. Запал дещо зникає, адже кожна жінка має свій характер, і не збирається поступатись власними планами на Різдво. Чи вийде з цього щось хороше?

Дуже погані матусі 2, дивитись трейлер онлайн:

Замерзла з Маямі

Оригінальна назва мовою фільму: New in Town

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США

Режисер: Йонас Елмер

У головних ролях: Рене Зеллвегер, Гаррі Коннік, Шаван Феллон, Дж.К. Сіммонс

Тривалість: 96 хв.

Рік: 2009

Знайомтесь, Люсі Хілл - жінка, яка обожнює дорогі сукні, машини та все, що вказує на статус. До того ж, вона намагається впевнено йти вгору у кар'єрі. Але якось їй доводиться поїхати у відрядження до холодної Міннесоти. Після спекотного життя у Маямі, це місце зустрічає її морозно не лише кліматом, а й людьми, які не надто охоче ставляться до нахабних приїжджих.

Замерзла з Маямі, дивитись трейлер онлайн:

Вічне сяйво чистого розуму

Оригінальна назва мовою фільму: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Жанр: фантастика, драма

Країна: США

Режисер: Мішель Гондрі

У головних ролях: Джим Керрі, Кейт Вінслет, Кірстен Данст, Марк Руффало, Елайджа Вуд

Тривалість: 108 хв.

Рік: 2004

У кожного в житті трапляться чимало не лише хороших подій, а й не надто. І дехто б залюбки хотів стерти те, що не подобається, але це неможливо. Щоправда, головні герої фільму Джоель та Крементина все ж отримають таку можливість.

Зустріч цієї пари була справді фантастичною, а почуття запалали так різко та бурхливо, що важко було й подумати, що з часом все зійде нанівець. Тому Клементина вирішує стерти всі спогади після розриву, а Джоель піддається такому ж бажанню. Щоправда, підсвідомість проти таких рухів, і все йде не за планом.

Вічне сяйво чистого розуму, дивитись трейлер онлайн:

5 років майже одружені

Оригінальна назва мовою фільму: The Five-Year Engagement

Жанр: романтична комедія

Країна: США

Режисер: Ніколас Столлер

У головних ролях: Джейсон Сігел, Емілі Блант, Кріс Пратт, Елісон Брі

Тривалість: 124 хв.

Рік: 2012

Молода пара Віолетта та Том планують одружитись, аж раптом дівчині приходить чудова пропозиція роботи на два роки в іншому штаті. Потенційне подружжя одразу вирішує погодитись на такий шанс. Щоправда, поки Віолетта йде вгору кар'єрою, а то Том після посади крутого кухаря стає працівником звичайної забігайлівки. Минає час, а весілля все відкладається далі і далі...

5 років майже одружені, дивитись трейлер онлайн:

Скотт Пілігрим проти світу

Оригінальна назва мовою фільму: Scott Pilgrim vs. the World

Жанр: екшн, фентезі, комедія

Країна: США, Великобританія, Канада, Японія

Режисер: Едгар Райт

У головних ролях: Майкл Сера, Мері Елізабет Вінстед, Кріс Еванс

Тривалість: 124 хв.

Рік: 2010

Юний рок-музикант Скотту Пілігрим нарешті відшукав дівчину мрії. Щоправда, поки всі складається так ідеально, що зіпсувати стосунки можуть лише 7 злих колишніх! Саме з ними Скотту доведеться поборотись за право бути поряд зі своєю коханою.

Скотт Пілігрим проти світу, дивитись трейлер онлайн:

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