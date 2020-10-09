Загублене село у Карпатах, яке пустує з 2008 року, зняли з дрона: атмосферні кадри

У мережі з'явилося відео, на якому село-примара Буркут, яке розташоване в Івано-Франківській області, зняли з висоти пташиного польоту. Від цих кадрів перехоплює подих.

Загублене у карпатських лісах село розташоване на березі річки між двох гір недалеко від українсько-румунського кордону. Згідно з переписом 2001 року, в той час в ньому проживали 10 осіб, проте з 2008 року у Буркуті не залишилося жодного постійного жителя, в зв'язку з чим його почали називати "мертвим".

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Попри це, село досі привертає до себе увагу завдяки мальовничій місцевості і образу села-примари.

Атмосферний ролик з самого серця Карпат опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Rudchyks, що займається фотографією і відеозйомкою.

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