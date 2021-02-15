Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг

Автори короткометражної картини "Сіль для моря", яка створюється за підтримки Держкіно, представили офіційний трейлер фільму. Дивимося разом!

"Стрічка є ігровим дебютом режисера Сніжани Гусаревич, яка досі займалася документальними проєктами і знімала соціальну рекламу. В основі картини – книга львівської письменниці Анастасії Нікуліної Сіль для моря, або Білий Кит. Це історія чотирнадцятирічної дівчини Лізи, яка стала об'єктом цькування і втратила сенс життя", – йдеться в повідомленні.

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За словами творців фільму, головна ідея картини – показати сучасним підліткам, що вони не самотні, що від булінгу існує захист і про проблеми треба говорити вголос. Кінопроєкт фільму Сіль для моря став одним з переможців 11-го конкурсного відбору проєктів Держкіно і отримав державну фінансову підтримку в розмірі 1 398 986 грн (100%). Зараз триває активна фестивальна історія картини.

"У 2017 році в інтернеті я побачила жорстоке відео, де група дівчаток-підлітків намагалася повісити іншу. Це відео шокувало мене. Я не розуміла, чому в українській культурі так мало про це говорять", – розповідає режисер і співавтор сценарію фільму Сніжана Гусаревич.

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