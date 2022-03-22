Загроза мінування: у ДСНС назвали алгоритм дій, який повинен знати кожен

У ДСНС розповіли, як потрібно поводитися з мінами

На жаль, міни виявлятимуть не лише під час війни, а й після неї. Тож дуже важливо знати, як поводитися, якщо ви побачили підозрілі предмет.

У ДСНС поділилися кількома порадами, які дозволять вберегти своє життя. Дізнайтеся, як поводитися з мінами, щоб не нашкодити ані собі, ані близьким.

Варте уваги: Як викликати швидку допомогу, якщо немає мобільного зв'язку

Як поводитися з мінами

Оминайте снаряди, які не розірвалися. У ДСНС наголошують, що під час обстрілу деякі снаряди можуть спрацювати не відразу. Але це не означає, що вони не вибухнуть у якийсь момент. Тож ніяких "трофеїв" збирати не варто.

Не беріть до рук знайдені предмети. Мовиться про дитячі іграшки, гаджети або інші предмети, під які можуть бути замасковані вибухові пристрої. Важливо пояснити це також і своїм дітям.

Чого категорично не можна робити?

Наближатися до вибухонебезпечного предмета;

Пересувати його або брати до рук;

Розбирати, кидати, бити по ньому;

Розпалювати поряд багаття або кидати в нього знайдений предмет;

Приносити вибухонебезпечні предмети додому.

Якщо ви виявили підозрілу знахідку – негайно телефонуйте на 101 або 102. Це може врятувати життя вам та іншим людям!

Читайте також: Як подолати паніку: кілька дієвих вправ