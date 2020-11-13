Загадковий кросовер Hyundai потрапив до об'єктива папараці

У Південній Кореї помітили автовоз, який перевозив загадкову новинку Hyundai під кодовою назвою AX1: два однакових прототипи повністю закутані у камуфляж.

Про цю модель поки нічого не відомо, однак деякі висновки вже можна зробити.

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Судячи зі знімка, автомобіль на автовозі претендує на звання найбільш компактного кросовера в лінійці Hyundai. За шириною і довжиною він лише ненабагато перевершує Hyundai i10 або Kia Picanto, але при цьому значно вищий, а дорожній просвіт більший. По-друге, у прототипа нестандартні ручки задніх дверей: вони розміщені вертикально ближче до задніх стійок.

За однією з версій, яку озвучив портал The Korean Car Blog, це може бути аналог Kia Sonet (продається в Індії) від Hyundai, який буде призначений для країн, що розвиваються. Журналісти також зазначають, що кодова назва AX1 вказує на приналежність автомобіля до А-класу.

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