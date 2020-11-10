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Капсула часу: дивіться, як заводиться мопед Карпати, що 30 років простояв без діла
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Український блогер Roma Urraco виявив у Білорусі чергову "капсулу часу". Нею став радянський мопед "Карпати-2" майже без пробігу. З моменту покупки він проїхав лише 14 кілометрів, після чого транспортний засіб залишили на 30 років у гаражі.
"Карпати-2" є другим поколінням мопедів, що випускалися з 1981 по 1997 роки.
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У рух мопеди приводилися 50-кубовим одноциліндровим бензиновим двигуном потужністю дві кінські сили. Разом з агрегатом працювала двоступенева коробка з перемиканням передач на кермі (пізніше з'явилися модифікації "Люкс" і "Спорт" з ножним перемиканням). Максимальна швидкість складала 55 кілометрів на годину.
Виявлений екземпляр з моменту покупки в 1990 році проїхав усього 14 кілометрів, після чого мопед залишили в одному з гаражів Білорусі на 30 років. За роки простою зовнішній вигляд "Карпат-2" помітно регресував. Зелена фарба на багатьох деталях, як і хромоване кермо, вкрилися іржею, а гумові ручки з часом потріскалися. Крім того, під час зберігання мопед кілька разів падав на обидві сторони, у результаті чого корпус "Карпат" місцями дещо пом'ятий.
У середині червня інший український блогер Digestua виявив мопед "Карпати-2" 1992 року випуску, який ідеально зберігся. Транспортний засіб простояв 28 років у сухому опалювальному приміщенні, а тому перебував в ідеальному стані.
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