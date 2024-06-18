Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"

Популярна українська інкогніто-співачка Klavdia Petrivna презентувала новий трек "Театр". Виконавиця заінтригувала, що пісня – це натяк на те, що буде відбуватися під час її сольних концертів у серпні.

Виконавиця Klavdia Petrivna презентувала новий трек "Театр". Пісня вже доступна на всіх музичних платформах.

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В ролику показується відображення життя крізь призму сцени, де буденність стає виставою, а люди перетворюються на акторів, які постійно намагаються видавати себе за інших.

У звичному для себе стилі артистка висвітлила важливі теми для суспільства. Сенсом пісні є усвідомлення, що кожен грає свою роль. А власні почуття та емоції люди ретельно приховують під масками.

Усе життя – театр! Люблю перетворювати рутину на цікаву виставу, грати ролі та інтригувати. Нехай ця пісня стане невеличким натяком... Скоро побачимось, – прокоментувала співачка.

Вона нагадала про свої перші сольні концерти у столичному Палаці Спорту в серпні.

Klavdia Petrivna – українська співачка, авторка пісень та музикантка, яка приховує свою особистість. Вона набула швидкої популярності в соціальній мережі TikTok. Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube та стримінгових сервісах.

На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій з піснею "Знайди мене". Псевдонім артистки, запозичений у героїні роману "Записки кирпатого Мефістофеля" українського письменника Володимира Винниченка.

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